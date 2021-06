Anunt revolutionar in fotbalul romanesc, la Craiova. Cum va fi ales presedintele clubului

Clubul oltean a anuntat pe facebook ca suporterii care isi vor face abonamente pentru sezonul viitor vor putea vota noul sef al echipei.Decizia este unica in Romania. Cel mai bun exemplu din strainatate este FC Barcelona , unde fanii isi aleg presedintele."Aboneaza-te pentru noul sezon competitional si iti vei putea exercita dreptul de a vota, in perioada 14 martie 2022 - 27 martie 2022, viitorul presedinte al clubului nostru, cel care va conduce destinul Universitatii Craiova pentru urmatorii 2 ani.Primul mandat va avea o perioada de 2 ani, in timp ce viitoarele mandate vor fi pentru o perioada de 4 ani. Abonatii vor putea vota atat fizic, in Craiova, cat si online, prin intermediul unei platforme dedicate special", au scris oltenii pe pagina oficiala de facebook.Sorin Cirtu conduce Universitatea Craiova, insa nu stie daca va candida pentru un nou mandat."Va fi un presedinte executiv, va decide tot, exact ca la cluburile din afara. Va numi antrenorul, ceilalti conducatori, va forma lotul. Nu sunt sigur inca, poate da, poate nu. Voi face si eu un sondaj inainte, sa vedem exact, daca are lumea incredere in mine. Poate ma bag, vedem, pentru ca am insemnat ceva pentru Craiova de-a lungul timpului", a spus Cirtu pentru gsp