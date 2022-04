Antrenorul italian al Universitatii Craiova a rabufnit dupa infrangerea de la Botosani: Ce il deranjeaza in fotbalul romanesc

Antrenorul Universitatii Craiova, Devis Mangia, propune schimbarea sistemului competitional in Liga 1.

Dupa infrangerea suferita de echipa sa la Botosani, Devis Mangia e convins ca in Liga 1 ar trebui sa se joace din primavara pana in toamna.

"Nu am facut o prima repriza buna, am avut multe greseli in aparare, ne-am revenit in repriza secunda, dar a fost prea tarziu. Nu vreau sa vorbesc de arbitri. Am o singura rugaminte. Am auzit ca multi spun ca este Craiova avantajata de arbitri. Sa nu se mai spuna asa ceva si sa-si vada de echipele lor", a spus Mangia intr-o interventie la Telekom Sport.

"Eu sunt oaspete in aceasta tara, dar eu as prefera un sistem cum era in Rusia. Sa se incheie campionatul acum, apoi sa se reia in martie", a mai adaugat acesta.

2-1 a fost scorul intalnirii dintre FC Botosani si Universitatea Craiova, din cadrul etapei a 16-a a Ligii 1.

Golurile intalnirii arbitrate de Istvan Kovacs au fost marcate de Diego Fabbrini (min.25) si Lorand Fulop (min.36) pentru gazde, respectiv Alexandru Mateiu (min.79) pentru oaspeti.

