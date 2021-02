Carantina plus test negativ COVID pentru romanii reveniti din tari cu risc epidemiologic. Sunt exceptate persoanele vaccinate sau trecute deja prin boala

Persoanele exceptate de la prezentarea unui test negativ pentru COVID

Statele aflate in zona de risc epidemiologic

De asemenea, CNSU a introdus obligativitatea prezentarii unui test negativ de coronavirus Masura carantinei de 14 zile pentru cetatenii intorsi din tarile cu risc va fi dublata, din 12 februarie, de cea a prezentarii unui test negativ PCR-CT.De aceasta prevedere sunt scutite persoanele vaccinate si cele care au trecut prin boala in ultimele 90 de zile.CNSU a adoptat, joi seara, si Hotararea numarul 7, care aduce precizari in legatura necesitatea prezentarii unui test PCR-RT negativ de coronavirus.Potrivit documentului, sunt exceptate de la prezentarea unui test negativ la intrarea in Romania:a) copiii cu varsta mai mica sau egala de 3 ani;b) persoane care au efectuat vaccinul impotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv cea de a 2-a doza si pentru care au trecut cel putin 10 zile de la administrarea celei de a 2-a doza pana la data contactului direct sau pana la data intrarii in Romania.Dovada efectuarii vaccinului, inclusiv data administrarii celei de a 2-a doze se realizeaza prin intermediul documentului emis de unitatea sanitara care l-a administrat, din Romania sau din afara tarii;c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infectia cu virusul SARSCoV-2 in ultimele 90 de zile anterioare intrarii in tara, fapt dovedit prin documente medicale sau prin verificarea bazei de date Corona-forms si pentru care au trecut cel putin 14 zile de la data confirmarii pana la intrarea in tara;d) conducatorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4 tone;e) conducatorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului;f) conducatorii auto prevazuti la lit. a) si lit. b) care se deplaseaza in interesul desfasurarii profesiei din statul de rezidenta al acestora intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene in statul de rezidenta, indiferent daca deplasarea se face prin mijloace individuale sau in cont propriu;g) pilotii de aeronave si personalul navigant;h) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si ai altor reprezentante diplomatice acreditate la Bucuresti, posesori de pasapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum si membrii Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei si posesorii de pasapoarte diplomatice si de serviciu, precum si membrii familiilor acestora;i) personalul navigant roman, maritim si fluvial care se repatriaza prin orice mijloc de transport, care prezinta autoritatilor competente "certificatul pentru lucratorii din sectorul transporturilor internationale", al carui model este publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;j) personalul navigant maritim si fluvial care efectueaza schimbul de echipaj la bordul navelor aflate in porturile romanesti, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, daca la intrarea in tara, precum si la imbarcarea/debarcarea de pe nava prezinta autoritatilor competente "certificatul pentru lucratorii din sectorul transporturilor internationale", al carui model este publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;k) personalul navigant care debarca de la bordul navelor de navigatie interioara, care arboreaza pavilion roman, intr-un port romanesc, cu conditia asigurarii de catre angajatori a certificatului pentru lucratorii din transportul international si a echipamentelor individuale de protectie impotriva COVID-19, pe timpul deplasarii de la nava la locatia unde poate fi contactat in perioada dintre voiajuri;l) lucratorii transfrontalieri care intra in Romania din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum si cetatenii romani angajati ai operatorilor economici din tarile mentionate, care la intrarea in tara fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi.(5) Masurile prevazute intra in vigoare incepand cu data de 12.02.2021, ora 00.00.Noua lista aprobata de CNSU cuprnde 65 de state, fata de 51 cate erau pana acum.Au fost introduse Liban, Saint Lucia, Saint Vincent si Grenadine, Albania, Guernsey, Bahrain, Chile, Belgia, Uruguay, Bolivia, Eswatini, Kosovo, Tunisia, Insulele Falkland, Peru, Belarus, Cabo Verde, Rusia, Republica Dominicana, Macedonia de Nord, Kuweit si Malaezia.De asemenea, pe lista zonelor cu risc epidemiologic se regaseste Maldive, una dintre destinatiile de vacanta preferate de romani.