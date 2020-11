Bergodi pleaca de la Universitatea Craiova. "Imi dau demisia"

"Ma gandesc sa las echipa. Cred ca o sa-mi dau demisia.Am si probleme, s-a vazut si in jocul echipei. Eu sunt vinovat, jucatorii nu au nicio vina.Probabil va fi 100% sa-mi dau demisia", a spus antrenorul Univeristatii Craiova, Cristiano Bergodi, la Digisport.In mandatul sau la Universitatea Craiova, echipa olteana a obtinut locul doi in sezonul trecut si apoi a fost eliminata de Lokomotiv Tbilisi in turul 1 preliminar din Europa League.