Ce jucator a pierdut Universitatea Craiova. Piturca l-a dorit foarte mult pe fotbalist

Plecat de la Iasi in Slovenia, unde joaca pentru Maribor, Cretu a fost la un pas sa se intoarca in Romania anul trecut.Conform unor surse Ziare.com, Victor Piturca l-a dorit mult pe fotbalist la Universitatea Craiova , insa slovenii nu s-au inteles la pret cu oficialii olteni.Cretu a ramas la Maribor, unde a jucat 73 de meciuri in doi ani de zile si a inscris trei goluri Dupa evolutiile foarte bune din Slovenia, fotbalistul roman si este dorit insistent de Steaua Rosie Belgrad.