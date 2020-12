Papura, suparat dupa infrangerea cu FCSB. "Nu e normal ca 30 de minute sa fii blackout"

"Un meci impotriva unei echipe cu jucatori foarte experimentati, campioana Romaniei, ne asteapta un meci dificil, speram sa ne ridicam la nivelul adversarei noastre, sa facem un meci bun si sa castigam.Important e sa intram cu un moral bun si sa dam totul pe teren ca sa putem castiga. Vom vedea cat orgoliu vom avea in momentul in care vom intra pe teren. Sper sa se intample lucrul acesta si sa fim la fel de agresivi ca echipa adversa.Abordam fiecare meci in functie de adversar, speram sa gasesc formula ideala de echipa si o abordare buna pentru a castiga", a spus Papura.El a precizat ca nu este normal ce s-a intamplat la partida precedenta, cu FCSB , unde echipa sa a picat in a doua repriza: "Trebuie sa trecem peste tot cat mai repede, pentru ca avem un meci de disputat.Sa putem sa se concentram pentru urmatorul. Am revazut, am analizat, am trecut peste, golul doi ne-a turnat plumb in picioare, dar si evolutia noastra nu a fost ceea ce vrem.Nu este normal sa cazi asa, 30 de minute pur si simplu sa fii blackout. Vom analiza. Sper sa gasim cauza pentru a putea remedia".Universitatea Craiova va intalni echipa CFR Cluj, marti, in deplasare, de la ora 21.00, in etapa a XV-a a Ligii I, ultima din acest an. In etapa a XIV, Universitatea Craiova a fost invinsa acasa de FCSB, scor 0-2.CITESTE SI: