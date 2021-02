Emil Sandoi si-a batut fosta echipa. "A fost un joc de uzura"

"A fost un joc de uzura, nici noi si nici Craiova nu am facut o partida buna. Cred ca Craiova a avut in prima repriza o ocazie la o faza fixa, iar noi in afara de gol a mai avut Negut o situatie in care putea sa marcheze.Dar sunt bucuros pentru victorie si pentru ca din punct de vedere tactic si al implicarii in joc jucatorii au fost la un nivel bun. Imi pare rau pentru Craiova, ma bucur pentru rezultatul pe care l-am obtinut noi", a spus Sandoi la Digi Sport.Formatia Universitatea Craiova a fost invinsa, sambata seara, in deplasare la Buzau, cu scorul de 1-0, de echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a XXV-a a Ligii 1 , arbitrat de Istvan Kovacs.Golul a fost marcat de Iacob, in minutul 80.In minutul 72, gazdele au ratat prin Iacob un penalti acordat dupa o ciocnire intre Papp si Negut.CITESTE SI: