Sorin Cirtu, presedintele Universitatii Craiova, dupa ce s-a vindecat de COVID - 19: "E virus facut de om, nu s-a suit lilacul pe sobolan si moare planeta. Cat sa ascunzi minciuna sub pres"

Presedintele Universitatii Craiova crede ca virusul SARS-CoV-2 a fost facut special de om si ca totul este realizat cu buna stiinta."Eu m-am ferit, nu stie nimeni cum il iei, cine ti-l da, e greu de inteles. E foarte important daca esti pozitiv sau esti bolnav, sunt diferente mari.De asta sunt intrigat de atmosfera Covid in Romania, ca mor nu stiu cati... Multi au 90 de ani, au alte probleme.Ma uitam la handbal la Aarhus, erau spectatori in tribune in Danemarca, vreo 2.000.Am spus din aprilie, nu acum, ca e virus facut de om, nu s-a suit lilacul pe sobolan, i-a tras-o si moare planeta.Cat sa ascunzi minciuna sub pres? Se va rezolva intr-un fel. Am zis ca prin decembrie va aparea vaccinul, asa era totul calculat. Cat de prost sa fiu sa cred ca au aruncat virusul si n-au antidotul?Eu nu am avut absolut nimic, n-am fost bolnav, asa sunt foarte multi. E in functie si de sistemul imunitar. El actioneaza pe un sistem imunitar cu labilitate, te gaseste si actioneaza", a spus oficialul oltean pentru Prosport.Sorin Cirtu, Marcel Popescu, Mihai Rotaru si Ovidiu Costesin sunt cei patru oameni din conducerea echipei Universitatea Craiova care au avut COVID - 19.Dintre toti, Mihai Rotaru a fost cel mai grav. Patronul echipei oltene chiar a stat cateva zile in sectia de ATI.Pana la urma, totul s-a terminat cu bine si cei patru sefii ai Craiovei sunt sanatosi.