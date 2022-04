Constantin acuza: Asistentul i-a spus lui Augustus sa nu dea penalti la Costea

Fostul sef al CCA, Gheorghe Constantin, il acuza pe arbitrul asistent Sebastian Stoianof de marea eroare din partida Dinamo - Universitatea Craiova.

Intr-un interviu acordat cotidianului Libertatea, Constantin spune ca Stoianof i-a transmis "centralului" ca varful oltean a alunecat si nu se impune lovitura de la 11 metri.

"Da, a fost penalty clar.Am vorbit cu Augustus si e foarte afectat. Supararea lui este foarte mare, pentru ca a avut un impuls sa dea lovitura de pedeapsa, dar i s-a spus ca nu e nimic.

Din cate am inteles eu, Stoianof a vazut in gesturile lui Augustus ca vrea sa fluiere si i-a soptit in casca: 'Costea a alunecat, nu l-a atins nimeni!'", a declarat Gheorghe Constantin despre eroarea fiului sau.

Universitatea Craiova acuza o viciere de rezultat in derbiul cu Dinamo dupa ce arbitrul Augustus Constantin nu a acordat un penalti si nu l-a eliminat pe Moti in prima repriza, la scorul de 1-0 pentru "caini".

