Craiova, prima infrangere din acest sezon. Bergodi: Nu trebuie sa facem o tragedie

"Nu stiu ce s-a intamplat. Ne-am creat o gramada de ocazii. Ce am facut pe teren nu mi-a displacut. In prima repriza am ratat ocazii, in a doua la fel. Din pacate asta e, s-a intamplat. Nu trebuie sa facem o tragedie. Vom analiza. Se putea intampla asta mai tarziu sau mai devreme, sa pierdem un meci", a spus Bergodi la posturile care transmit Liga I.Formatia Universitatea Craiova a fost invinsa, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Academica Clinceni, intr-un meci din etapa a opta a Ligii I.Golul a fost marcat de Cascini, in minutul 58.