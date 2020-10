Reactii dupa Craiova - Cliceni 0 - 1. Poenaru: Jucatorii au facut exact ce mi-am dorit. Le-am cerut sa nu se gandeasca la rezultat

"Am aratat altfel, au facut exact ce mi-am dorit. Le-am spus ca-n seara asta nu vreau sa se gandeasca la rezultat, le-am cerut doar sa aiba placere, entuziasm. Merita admirati si felicitati jucatorii pentru jocul prestat. Astazi am avut si au avut si ei ocazii clare, am avut si sansa. Si noi ne-am creau 3-4 ocazii foarte bune. Este o victorie mare pentru noi, mai ales pentru moral si pentru increderea pe care o sa o aiba de acum incolo jucatorii", a spus Poenaru pentru posturile care transmit Liga I.Formatia Universitatea Craiova a fost invinsa, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Academica Clinceni, intr-un meci din etapa a opta a Ligii I.Golul a fost marcat de Cascini, in minutul 58.