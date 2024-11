CS "U" Craiova reactioneaza dupa scandalul izbucnit la meciul cu FCSB

Un scandal de proportii a izbucnit dupa meciul dintre CS "U" Craiova si FCSB, din etapa a 5-a a playoff-ului Ligii 1.

La meciul de la Severin, programul de meci distribuit continea un material cu titlul "Fecesebitul, o specie scarboasa pe cale de consacrare", insotit de o poza cu o oaie fara blana.

Becali i-a atacat pe oficialii Craiovei, insa acestia sustine, prin intermediul unui comunicat de presa, ca n-au nicio legatura cu programul de meci, acesta fiind redactat si distribuit de suporteri.

"Universitatea Craiova a castigat in acesti ani cel mai pretios trofeu din fotbal: publicul! Universitatea Craiova are suporteri minunati, creativi si independenti, care realizeaza si finanteaza din propriile buzunare diverse actiuni. Un fapt de neconceput pentru FCSB, o echipa abandonata de fani si tinuta in prim-planul mass media doar prin declaratiile zgomotoase ale patronului.

Universitatea Craiova nu are nicio implicare in redactarea si distribuirea pe stadion a pamfletului realizat de suporteri la meciul de duminica seara, nici un angajat al clubului nefiind angrenat in acest demers. Universitatea Craiova isi respecta adversarii, indiferent de denumirea pe care o poarta, nu instiga publicul impotriva lor si respecta competitiile la care participa", se arata intr-un comunicat al clubului oltean.

0-1 a fost scorul intalnirii dintre CS "U" Craiova si FCSB, unicul gol fiind reusit in repriza secunda de Gnohere.

I.G.

