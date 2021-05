Prima reactie a grecului Ouzounidis dupa meciul nebun dintre Universitatea Craiova si FC Botosani

"Nu meritam sa pierdem acest meci, am fost mai buni ca adversarii, am ratat multe ocazii, dar acesta este fotbalul. Chiar si in noua jucatori am avut ocazia de a marca, apoi au marcat ei pe contraatac al treilea gol.Nu pot sa spun nimic despre jucatorii mei, doar cartonasul rosu nu a fost corect (n.r. - nu a precizat la care se refera). Dar modul in care au jucat, in care s-au luptat a fost ok pentru mine. (n.r. - daca mai spera la titlu). Ce titlu? Noi nu avem jucatori, asta este cea mai mare problema in acest moment.Nu avem solutii, asta trebuie sa gasim. Mai avem jocuri in play-off, dar si in Cupa Romaniei , iar in acest moment avem o problema mare cu jucatorii. Obiectvul nostru este sa castigam cupa si sa ramanem pe locul 3, dar trebuie sa gasim jucatori. (n.r. - daca se teme de postul lui) Ce e asta?Nu, sunt foarte mandru de jucatorii mei, au dat totul azi. In ultimele meciuri nu au jucat bine, dar azi am fi meritat sa castigam meciul.Am fost echipa mult mai buna decat adversarul nostru, dar fotbalul este fotbal, uneori se poate intampla asa ceva. Bancu, Vatajelu (n.r. - sunt suspendati), Vladoiu e accidentat, asta este pentru mine cea mai mare problema, nu avem solutii in anumite pozitii. Aveam si alte absente de mult timp, cu atacantul, cu cu aripa, acum avem si in aparare o problema mare", a declarat Ouzounidis, la microfonul televiziunilor care au transmis Liga I.FC Botosani a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-2 (2-1), pe CS Universitatea Craiova , in etapa a VII-a a play-off-ului Ligii I. Craiova a avut doi jucatori eliminati, unul, Vatajelu, pentru doua cartonase galbene, si celalalt, Bancu, pentru ca l-a calcat pe Florescu, aflat la pamant, apoi a vrut sa-i dea un cap in figura lui Jonathan Rodriguez. De la oaspeti a fost elimiant Tiganasu, pentru doua galbene. In tribune, oficialul oltenilor Silvian Cristescu a fost aproape de bataie cu membri ai delegatiei oaspete.Au marcat: Dan Nistor '25 (p), A. Ivan '57 / Al Mawas '8, Chindris '45+3, Enrico Papa '87.Cartonase rosii: Vatajelu '45+1, Bancu '83 / Tiganasu '37.Clasament: 1. CFR Cluj - 45 de puncte, 2. FCSB - 43, 3. Universitatea Craiova - 37, 4. Sepsi - 33, 5. FC Botosani - 31, 6. Academica Clinceni - 25.Etapa se va incheia luni, cu meciurile CFR Cluj - Sepsi (ora 19.00) si FCSB - Academica Clinceni (ora 21.30).