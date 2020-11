Reactii dupa FC Botosani - Universitatea Craiova 0 - 0. Papura: Rezultatul nu este echitabil

"Meritam sa inscriem, am avut situatii bune. Per ansamblu am fost echipa cate a condus jocul. Cel putin in repriza a doua echipa adversa a incercat sa intrerupa jocul, a mai tras de timp. Pacat ca nu am inscris.Nu este echitabil rezultatul din punctul meu de vedere, am avut situatiile cele mai mari. Eram convins ca au echipa cea mai buna cei de la Botosani. Noi am fost cei dezavantajati, am avut trei jucatori la care nu am putut sa apelam. Sunt doua puncte pierdute", a spus Papura.Formatia Universitatea Craiova a remizat, sambata seara, in deplasare, scor 0-0, cu echipa FC Botosani, intr-un meci din etapa a XI-a a Ligii I.