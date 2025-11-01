Ilie Balaci e gata sa revina in antrenorat

Duminica, 26 Decembrie 2010, ora 22:56
1914 citiri
Fostul mare jucator roman Ilie Balaci anunta ca este hotarat sa preia o echipa in aceasta iarna.

"Ma gandesc de foarte mult timp sa preiau o echipa din Liga 1, dar se pare ca altii nu se gandesc la mine... Craiova? Nu se pune problema acum", a spus Ilie Balaci.

Din Romania, Ilie Balaci a pregatit echipele Drobeta Turnu Severin (1988-1989) si Universitatea Craiova (1998, 2000-2001 si 2007-2008).

Ilie Balaci a atins apogeul carierei de antrenor in zona Golfului, unde a castigat numeroase trofee.

