Inca un jucator pleaca de la Universitatea Craiova

Dupa Gardos, un alt jucator paraseste pe Universitatea Craiova : brazilianul Gustavo va ajunge in Emiratele Arabe Unite, la Ajman Club."Gustavo a fost imprumutat in Emiratele Arabe Unite pentru o perioada de un an, cu optiune de cumparare.Ii dorim mult succes in noua aventura la echipa Ajman Club", scrie clubul oltean pe pagina de Facebook Gustavo s-a intors la Universitatea Craiova, in martie, dupa ce a jucat in China, pentru Liaoning.