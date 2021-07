Grecul Ouzounidis, nemulțumit după prima victorie din campionat! Ce l-a supărat pe antrenorul oltenilor

„Din acest joc reţin doar cele trei puncte. Am jucat fără răbdare. Am încercat să atacăm dintr-o pasă-două. Nu acesta este jocul pe care îl dorim. Nu ştiu, poate că pe jucători e o presiune mai mare.Avem calitate ca echipă. Dar OK, a fost primul meci. Avem ceva probleme, cu unii jucători. Nu au ritm. Avem nevoie de ceva mai mult timp. Nu am jucat cum ne dorim. Este nevoie de timp pentru unii jucători să-şi găsească ritmul”, a spus Ouzounidis la posturile care transmit Liga 1 Formaţia Universitatea Craiova a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Argeş, într-un meci din prima etapă a Ligii 1, ediţia 2021/2022. Golul a fost marcat de Ivan, în minutul 55.