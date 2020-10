Mihai Rotaru, patron Universitatea Craiova: "Nu ma intereseaza Steaua. Vreau sa promoveze echipa lui Mititelu in Liga 1." Cat a luat pe Mihaila

"Nici nu este o gluma asta. Nu ma mai intereseaza sa investesc la o alta echipa in Romania.Noi am luat 8,500 milioane de euro de la Parma. Din acei bani 2 milioane jumatate se duc catre fostele cluburi ale lui Mihaila. Mai ramanem cu 6 milioane. Luam banii acestia pana in 2023.Prima transa de 2 milioane s- a dus rapid. Am platit 950 de mii pe transferuri in ultima zi.Avem un buget de 3 milioane de euro. Academia ne costa undeva la 700.000.Noi platim 10-11 000 euro chiria stadionului, plus ca organizare unui meci ne costa undeva la 30.000 de euro.Noi platim mai mult ca orice entitate.Sunt un fan al promovarii echipei lui Adrian Mititelu in Liga 1 . Imi doresc ca ei sa joace pe stadionul Ion Oblemenco ", a spus Mihai Rotaru la Digisport.Chiar daca a fost invinsa de Clinceni in ultima etapa Universitatea Craiova este in continuare pe primul loc in Liga 1.