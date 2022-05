Mititelu, atac dur si amenintari catre un mare fotbalist al Craiovei: "Un tradator si un profitor. Sa nu creada ca scapa!"

Fostul cunoscut patron al Universitatii Craiova, Adrian Mititelu, a lansat duminica un atac dur catre un fost mare cunoscut jucator al Stiintei, vizavi de care a proferat chiar si amenintari.

Este vorba de fostul atacant Gica Craioveanu, care a sustinut proiectul CSU Craiova, echipa din Liga 1, sprijinit de primarul Baniei, Liga Olguta Vasilescu, marele rival al lui Mititelu.

"Ipocrizia si inconstienta unui TRADATOR al Stiintei si PROFITOR al proiectului mafiot CSU! Omul a fost intoxicat cu fel si fel de prostii si neadevaruri, insa in continuare da sfaturi! S-a confirmat cu varf si indesat lipsa de caracter si loialitatea acestuia fata de clubul care l-a scos din saracie si normal ar fi daca Gheorghe Craioveanu in urmatorii 10 ani ar evita sa mai pronunte numele UNIVERSITATEA CRAIOVA! Sa nu creada vreodata ca o sa scape numai cu aceste pareri de rau.....are o nota de plata de achitat si el, si toti cei implicati! Nu va scapa niciunul....Promit solemn!", nota extrem de dur Mititelu pe pagina sa de Facebook.

Aceasta declaratie vine dupa ce Craioveanu a facut un pas in spate si spune ca nu mai sprijina autoritatile locale in acest proiect, avand in vedere ca mai multi jucatori de valoare au fost lasati sa plece in aceasta iarna, in special Bawab (la Steaua) si Balgradean.

Craioveanu a jucat la Craiova intre 1991 si 1995, cucerind si un titlu de campion cu oltenii.

D.A.

