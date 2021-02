VIDEO Doamne, Dumnezeule, ce gol a dat Mitrita! De ziua lui Hagi, romanul a driblat toti adversarii din teren si a marcat uluitor

Fotbalistul roman a inscris un gol magnic in minutele de prelungire, reusita ce a adus victoria echipei sale, Al Ahli, 4-2, cu Al Wehda.Golul olteanului este aproape identic cu multe reusite ale mentorului sau, Gica Hagi , care si-a sarbatorit ziua de nastere.Mitrita a facut parte din Academia de la Ovidiu a fostului capitan al nationalei, de unde a plecat la Pescara.Golul lui Mitrita a ajutat-o pe Al Ahli sa ajunga pe primul loc in Arabia Saudita. Al Hilal, echipa lui Razvan Lucescu , a ajuns pe locul 3, la trei puncte in spatele liderului.CITESTE SI: