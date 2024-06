Nebunie la Craiova! Mititelu vrea sa faca referendum

Dupa ce CS "U" Craiova si-a prezentat azi bugetul si intreg proiectul, Adrian Mititelu nu se lasa si vrea sa faca un referendum in orasul din Banie pentru ca fanii sa decida care echipa sa reprezinte orasul, cea a lui sau aceea infiintata de primarita Lia Olguta Vasilescu.

Mititelu a declarat intr-o interventie vijelioasa la Radio GSP: "Miercuri se va declansa o procedura de referendum in Craiova. Va trebui sa strangem pana pe 15 august cele 15000 de semnaturi necesare pentru asta.

Veti vedea care va fi intrebarea. M-am saturat sa lasam fiecare primar din Craiova sa isi faca de cap cu echipa noastra. O sa vada doamna primar Olguta cum e cu visele de marire. Intr-o luna si jumatate se va decide totul, in functie de rezultatul referendumului.", declara Mititelu duminica, dupa ce conferinta de presa a celor de la CS "U" Craiova a incins spiritele in localitate.

CS "U" Craiova are ca obiectiv promovarea din primul an in Liga I, avandu-i la timona pe Eric Lincar antrenor principal, Zeno Bundea director sportiv si Pavel Badea director general.

D.A.