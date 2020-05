Presa din Italia anunta ca pe urmele unui fotbalist roman se afla Liverpool, Ajax si Cagliari!

Ziare.

com

Publicatia italiana centotrentuno.com anunta ca echipa antrenata de Walter Zenga, Cagliari Calcio, a pus ochii pe starul Universitatii Craiova.Cagliari nu este, insa, singura echipa interesata de Mihaila, pe urmele caruia s-ar mai afla Liverpool si Ajax.Conform sursei citate, Liverpool ar fi trimis chiar si un observator in Romania pentru a-l evalua."Mihaila s-a facut remarcat cu hattrick-ul reusit pentru nationala de tineret a tarii sale in meciul contra Finlandei din luna noiembrie a anului trecut" - centotrentuno.com.Bazandu-se pe o declaratie facuta de Victor Piturca la sfarsitul anului trecut, cum ca oltenii au refuzat o oferta de 5 milioane de euro de la FCSB, jurnalistii italieni avertizeaza ca pretul lui Mihaila ar putea fi chiar dublu.Mihaila intra insa in ultimele 12 luni de contract, iar Craiova ar putea fi fortata sa-l cedeze in aceasta vara, conchide publicatia in cauza.25 de meciuri a jucat Mihaila in acest sezon pentru Craiova, reusind 7 goluri si 3 assisturi.I.G.