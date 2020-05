Reactie oficiala din tabara Craiovei despre transferul anului in Liga 1

Ziare.

Tucudean se afla in ultimele saptamani de contract cu gruparea din Gruia, insa directorul sportiv al oltenilor, Silvian Cristescu, spune ca venirea atacantului la Craiova e doar un zvon de presa."Pana la urma s-au dovedit a fi doar niste speculatii. Craiova cand a transferat pe cineva, a fost anuntat transferul doar in momentul in care s-a perfectat transerul. Sunt doar niste zvonuri de presa", a declarat Silvian Cristescu, la PRO X George Tucudean a jucat doar 12 meciuri in acest sezon, reusind sa marcheze de doua ori.In cariera sa, Tucudean a mai trecut pe la UTA, Dinamo, Standard Liege, Chalton Athletic, FCSB, ASA Targu Mures, Pandurii Targu Jiu si Viitorul Constanta.La CFR Cluj a ajuns in 2018 si pana in prezent a reusit 26 de goluri in 58 de meciuri jucate in tricoul formatiei din Gruia.