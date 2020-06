Reactii dupa Craiova- Astra 2-1. Dan Nistor: "Sper sa fiu deasupra tutoror, de aceea am venit la Craiova"

Ziare.

"Nu cred ca a fost noroc ca am castigat. Sper sa fiu in fata tuturor, de aceea am venit la Craiova. Plecam cu un dezavantaj ca nu avem suporterii cu noi. Noi ne incalzim mai greu. Speram sa castigam si restanta cu Botosani", a spus Nistor dupa meci.Pentru acest meci, Bogdan Andone a fost suspendat, Maftei i-a luat locul pe banca tehnica a Astrei."Nu am avut ritm. Daca am pierdut in minutul 90, sunt sigur ca o sa castigam si noi in minutul 90, ca roata se intoarce. Chiar am incercat sa castigam acest meci, dar nu s-a putut. Am alcatuit o echipa cu prospetime. Nu am vrea sa fim o echipa care trece asa prin playoff", a spus atrenorul secund de la Astra, Vasile Maftei, la Digisport.