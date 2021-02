Un grec, noul antrenor al Universitatii Craiova. Ce salariu va incasa in Oltenia

Patronul Mihai Rotaru s-a decis si l-a ales pe grecul Marinos Ouzounidis pentru postul de antrenor.Ouzounidis are 52 de ani si vine in Oltenia pe un salariu de 15 000 pe luna, scrie Prosport Antrenorul grec a pregatit formatiile Apoel Nicosia, Skoda Xanthi, Iraklis Salonic, Panathinaikos Ouzounidis a fost si antrenorul lui Aek Atena in Champions League. Formatia greaca nu a facut nici un punct intr-o grupa cu Bayern Munchen , Ajax si Benfica.Pana la venirea lui Ouzounidis, Dragos Bon va sta pe banca oltenilor la meciul cu Dinamo.CITESTE SI: