Un roman care a jucat in Turcia ataca: Am jucat acolo. M-au facut de atatea ori tigan roman

"Ei fac prea mare scandal. Am jucat in Turcia si m-au facut de atatea ori tigan roman.Capul sus, Sebastian Coltescu ! Nu a fost vorba de racism", a scris fotbalistul oltean pe facebook.Paul Papp a jucat 4 ani in Turcia, la Karabukspor si Sivasspor.Turcii au sarit ca arsi dupa ce fotbalistii lui Istanbul BB nu au mai vrut sa mai continue meciul de la Paris, din Champions League.Sebastian Coltescu si Octavian Sovre ar fi vinovati de acest lucru pentru ca ar fi adresa tun cuvant cu tenta rasista catre un om din staff-ul turcilor.Meciul PSG - Istanbul BB se va juca cu alta brigada la centru.CITESTE SI: VIDEO Scandal monstru cu romani in Champions League. Arbitrul Coltescu, acuzat ca a folosit o replica rasista. Meciul PSG - Istanbul BB, suspendat