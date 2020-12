Oltenii, alaturi de Coltescu. "Se putea opri scandalul. Isi cerea scuze daca a zis si putea sa se rezolve pe loc"

"Cred ca se putea opri acolo scandalul. Cel care s-a simtit lezat: 'Uite, nu e frumos cum mi te-ai adresat'. Si se termina acolo. Isi cerea scuze daca a zis si putea sa se rezolve pe loc", a spus Papura.Fotbalistul Vladimir Screciu este de parere ca au fost neintelegeri la meciul de marti. "Imi pare rau, cred ca acolo au fost destul de multe neintelegeri. Cu siguranta nu a vrut sa zica ce a vrut Demba Ba sa inteleaga. Imi pare rau. Acum toata vina a cazut pe el, si pe Romania, suntem pusi intr-o imagine mai putin buna in campionatele europene", a afirmat Screciu.Meciul PSG-Istanbul BB, din etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de romani, a fost intrerupt, marti, in minutul 16, la scorul de 0-0. Turcii au parasit terenul dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu a folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.Oaspetii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Hategan , iar Sebastian Coltescu l-a atentionat pe central ca o persoana din staff-ul echipei turce trebuie sanctionata.Coltescu a folosit cuvantul "negru" indicandu-i centralului Hategan acea persoana. Hategan l-a eliminat pe antrenorul secund Pierre Webo, fost international camerunez, iar turcii au decis sa iasa de pe teren dupa mai multe discutii cu brigada si cu alti oficiali ai meciului. Demba Ba l-a apostrofat pe Coltescu, spunandu-i urmatoarele: "Nu spui niciodata