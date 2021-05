Silvian Cristescu, atac dur la Marius Croitoru dupa bataia de la Craiova - Botosani: E femeie in casa. Nu poti fi barbat in alta parte

Omul scos din stadion dupa s-a luat la bataie cu fotbalistii moldoveni, Silvian Cristescu, a oferit declaratii incredibile despre tehnicianul Marius Croitoru."Eu stiu ce am facut, nu am vazut imaginile. Intrebarea asta sa i-o puneti domnului de la Botosani, lui Croitoru. De-a lungul istoriei nu am facut un gest fara sa fiu provocat. A inceput sa ne arate semne obscene, noi aveam ce aveam cu arbitrul.A pus mana la ureche si ne arata cu degetul. Noi suntem prosti? Arata degetul mijlociu pe langa ureche. Noi, cu Botosani, am fost vaduviti cu cinci puncte. E normal sa fiu subiectiv privind Universitatea Craiova, dar am fost si avantajati, dar prea putin fata de celelalte echipe.Antrenorul de la Botosani e femeie in casa. Daca esti femeie in casa, nu poti fi barbat in alta parte. Sa puneti casa in ghilimele. Categoric ca regret ce am facut, dar am ajuns la capatul rabdarii.Probabil ca am exagerat putin, dar, cu trei zile in urma, de Paste, se pupa cu ceilalti... Am fost provocat, dar ala nu are nicio scuza. Eu sunt oltean, traim altfel lucrurile. Noi avem alt temperament, fiecare om trebuie luat cu fiecare temperament. N-am sarit la bataie, i-am facut doar reprosuri. N-am sarit la bataie, au venit sa ma evacueze"", a declarat Silvian Cristescu pentru telekomsport Marius Croitoru a infirmat cele spuse de fostul jucator al Craiovei.""Sunt tensiuni ale meciului, il inteleg pe dansul, dar eu n-am aratat niciun gest si nu vreau sa comentez mai multe despre persoane pe care le respect", a declarat antrenorului Botosaniului pentru Digisport