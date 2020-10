Un jucator de la echipa nationala de tineret a semnat cu Universitatea Craiova

George Cimpanu vine de la FC Botosani si va fi jucatorul echipei oltene pentru o perioadata de cinci ani de zile." Universitatea Craiova mai are inca un jucator la Nationala Under-21: George Cimpanu. El a semnat cu Stiinta pe o perioada de 5 ani, fiind un fotbalist monitorizat de noi de aproape doi ani. Ramaneti cu ochii pe canalele noastre media pentru alte anunturi extrem de importante", anunta clubul oltean pe facebook.Cimpanu are 20 de ani si a debutat sezonul trecut in Liga 1 , la FC Botosani.