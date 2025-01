Universitatea Craiova, amenintata de LPF

LPF trece la amenintari in cazul Universitatii Craiova.

Vicepresedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Alexandru Boc, sustine ca oltenii vor fi retrogradati in "judet", daca nu vor accepta anul acesta sa joace in Liga a 2-a.

"Conform regulamentului, Universitatea Craiova nu-si mai poate pastra locul in Liga a II-a daca va refuza sa participe in acest sezon. Daca cei de acolo vor decide sa inscrie echipa in campionat abia anul viitor, vor trebui sa o faca la judet, in ultima liga! Nu vor putea participa nici macar in cel de-al treilea esalon, vor trebui sa o ia de jos. Nu inteleg de ce Adrian Mititelu nu se inscrie acum in campionat, cred ca o face doar din ambitie. Poate gasi oricand 50 de jucatori in Craiova pe care sa-i legitimeze. Oltenia e recunoscuta ca fiind un adevarat izvor de fotbalisti. In plus, sunt atatia jucatori liberi de contract pe care i-ar putea aduce la Universitatea", a spus Boc pentru editia tiparita a cotidianului Evenimentul Zilei.

"Adrian Mititelu vrea cu orice pret sa obtina despagubiri pentru jucatorii pe care i-a pierdut anul trecut, dar asta nu se poate. Ce despagubiri sa obtina? Jucatorii au fost transferati la alte cluburi pe baza deciziilor luate de comisiile abilitate. Dar stiti cum e vorba aceea: nu e prost cine cere, ci acela care da", a continuat acesta.

Curte de Apel i-a dat castig de cauza Universitatii Craiova in litigiul cu FRF.

Astfel, Universitatea Craiova trebuie reprimita in fotbalul romanesc, insa Adrian Mititelu refuza din cauza ca nu are jucatori si cere despagubiri.

