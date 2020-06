Universitatea Craiova reactioneaza dupa decizia CNSL

Ziare.

Anuntul gruparii craiovene vine dupa ce Camera Nationala pentru Solutionarea Litigiilor (CNSL) din cadrul Federatiei Romane de Fotbal, decisese miercuri, incetarea raporturilor contractuale intre cele doua parti prin indreptarea unei "erori materiale".In varsta de 31 de ani, Florin Gardos a ajuns la Universitatea Craiova in 2018, dar a fost ulterior imprumutat la Politehnica Iasi. El a revenit la echipa olteana la inceputul actualului sezon, dar a ratat cea mai mare parte a stagiunii dupa ce s-a accidentat pe 18 iulie 2019, in finalul meciului cu FK Sabail, din mansa a doua a primului tur preliminar al Europa League si a fost operat la genunchiul piciorului drept.Universitatea Craiova va sustine primul meci oficial la reluarea Ligii I, acasa, contra formatiei FC Botosani, pe 12 iunie, in etapa a 3-a din play-off.