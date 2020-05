Universitatea Craiova vrea sa dea o lovitura rivalei CFR Cluj si sa-l aduca pe George Tucudean - surse

Ziare.

com

Oltenii vor sa il aduca pe George Tucudean, fostul golgheter al Romaniei, in prezent jucator la CFR Cluj . Acesta isi termina contractul cu ardelenii pe 30 iunie, dupa doi ani si jumatate petrecuti in Gruia. Atacantul ezista acum sa semneze o prelungire a ofertei.Motivul il reprezinta relatia rece si tensionata pe care o are cu Dan Petrescu , dar si ofertele pe care le are in prezent, dupa cum informeaza cotidianul Fanatik Craiova e nemultumita de randamentul lui Ivan, care a marcat doar 2 goluri in 19 partide, iar patronul Rotaru vreau un om de gol, care sa ii fie alaturi lui Elvir Koljici.Tucudean e golgheterul ultimelor 2 editii de campionat , in plus el ar ajunge si liber de contract in Banie. Mai exista o oferta pentru el din Dubai, din tarile arabe.Fotbalistul aradean are 29 de ani si in ultima vreme a stat mai mult pe tusa din cauza problemelor cardiace serioase care i-au fost descoperite in urma unui control.Se stie ca relatia dintre Petrescu si Tucudean este una rece, dupa ce "Super Dan" l-a injurat pe Tucudean in timpul partidei cu Astra Giurgiu din Liga 1.La Craiova tocmai a sosit nou instalat antrenorul italian Cristiano Bergodi D.A.