Doi dintr-o lovitura pentru Universitatea Craiova. Oltenii au transferat primii jucatori

Sefii oltenilor s-au inteles cu fundasul Paul Papp sa vina la Craiova.Papp are 30 de ani si s-a despartit saptamana trecuta de Sivaspor. El vine sa atace titlul, in Liga 1 , sezonul viitor, cu echipa craioveana si sa intre in vederile selectionerului Mirel Radoi Papp a jucat ultima data pentru FCSB , in prima liga, acum patru ani.Si Alexandru Tudorie este foarte aproape de Craiova. Conform surselor Ziare.com, atacantul Voluntariului s-a inteles cu patronul Rotaru si vine ca a doua optiune pentru atacul oltenilor, dupa Koljic.