Craiova l-a luat si pe Ofosu de la Botosani

Ofosu este noul jucatorul al echipei lui Bergodi."Reagy Ofosu este jucatorul Universitatii Craiova pentru urmatorii 3 ani, campion al Slovaciei, fotbalist polivalent ce evolueaza pe toate pozitiile din compartimentul ofensiv. Bun venit, Reagy", a anuntat clubul oltean pe facebook.Ofosu a ajuns in cele din urma la Craiova, dupa ce a fost aproape de un transfer in Turcia, la Konyaspor, insa partile nu s-au inteles in final.