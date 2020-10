Universitatea Craiova a facut ultimul transfer in miez de noapte. Oltenii l-au adus si pe Capatana de la Voluntari

Capatana de la Voluntari a fost dorit insistent de Bergodi in Oltenia. Patronul Rotaru i-a facut pe plac antrenorului sau si l-a cumparat pe fotbalistul ilfovenilor."Mihai Capatana a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe o perioada de 4 ani, cu optiune de prelungire pentru inca un an. Bine ai venit, Mihai!", scrie clubul din Craiova pe facebook.Cimpanu, Ofosu, Mamut si Capatana sunt jucatorii care au semnat cu Universitatea Craiova, in ultima zi de transferuri.CITESTE SI: VIDEO Un croat vine la Craiova sa-i ia locul lui Koljic. Ivan Mamut are 4 patru goluri in 4 meciuri in acest sezon