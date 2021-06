Universitatea Craiova, transfer important in Liga 1! Pe cine au adus oltenii

Oltenii l-au luat pe Valerica Gaman de la Astra Giurgiu Fotbalistul vine liber de contract in Banie dupa ce echipa giurgiuveana a retrogradat in Liga 2 Nascut la Craiova, Gaman se intoarce in orasul in care a debutat in prima liga, dar la echipa patronata de Mihai Rotaru."Bun venit, Valerica Gaman! Fundasul central Valerica Gaman a semnat contractul cu Universitatea Craiova si va ajunge in cursul zilei de astazi in cantonamentul din Austria. Mult succes in tricoul alb-albastru!", scriu oltenii pe pagina de facebook a clubului.Pe langa Gaman, Universitatea Craiova i-a mai luat in aceasta vara pe portarii David Lazar si Denis Rusu, mijlocasii Alexandru Maries si Gustavo.