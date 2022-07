Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Laszlo Balint, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei retur cu Vllaznia Shokder din turul 2 preliminar al Conference League, că îşi doreşte ca jucătorii săi să fie eficienţi şi pragmatici, precizând că nu se gândeşte la posibilitatea ratării calificării în faza următoare a competiţiei.

"Urmează o partidă importantă pentru clubul nostru. Conştientizăm acest lucru, dar abordăm cu încredere manşa retur. Suntem conştienţi de calitatea noastră, dar şi de armele adversarilor. Pentru că i-am simţit săptămâna trecută.

Vreau să ne punem calităţile în valoare. Echipa din Albania are doi atacanţi puternici, de multe ori joacă vertical către ei. Îmi doresc să fim mai eficienţi şi pragmatici pentru că în manşa tur am avut multe ocazii, dar nu am luat deciziile potrivite.

Sper însă că mâine ne vom bucura la final cu suporterii noştri. Îmi doresc ca băieţii să gestioneze foarte bine momentele psihologice ale partidei de mâine seară. Eu nici nu vreau să mă gândesc la ratarea calificării, eu acum sunt foarte concentrat pe lucrurile pe care trebuie să le facem. Vreau să văd personalitate la jucători, motivaţie, determinare şi încredere", a afirmat el.

"Au fost câteva zile grele, nu e uşor la un club ca Universitatea după ce treci printr-o repriză cum am avut noi cu U Cluj în campionat. Dar e important că am tras învăţămintele de rigoare, atât eu, cât şi jucătorii.

Ads

Cauzele sunt multiple, nu detaliem acum, important e să înţelegem responsabilitatea fiecăruia în acest club şi să nu se mai repete acea experienţă. Ştiu că lumea are pretenţii, ştiu că lumea nu are răbdare. Nu există garanţii în fotbal, dar eu pot să vă spun că atât timp cât voi fi la Universitatea Craiova o să îmi sacrific fiecare strop de energie pentru ca echipa asta să aibă rezultate", a adăugat tehnicianul.

Balint a explicat că rotaţia jucătorilor va continua deoarece echipa evoluează din trei în trei zile. "În acest moment al sezonului, rotaţia jucătorilor e firească. Să nu uităm că jucăm din trei în trei zile, există oboseală şi sistemul de rotaţie e normal. Nu mă gândesc să exersăm loviturile de la 11 m. Nu vreau să mă gândesc la altceva în afara victoriei", a spus acesta.

Ads

Ultimii doi jucători transferaţi de U Craiova, Rivaldinho şi Sergiu Hanca, nu vor putea evolua în partida de joi seara.

"Nu putem conta pe noii veniţi mâine, pentru că ei nu sunt pe lista UEFA, dar cât se poate de repede. Sergiu Hanca este la un nivel fizic bun, pentru că s-a antrenat cu echipa şi probabil că va fi apt din toate punctele de vedere mai repede decât Rivaldinho. Există o listă de jucători pe care îi mai urmărim, dar acum nu pot să dau detalii", a precizat Balint.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlneşte, joi, de la ora 20:30, pe Stadionul Ion Oblemenco, formaţia albaneză Vllaznia Shokder, în manşa secundă a a turului 2 preliminar al Conference League.

Meciul va fi în direct pe Ziare.com și Digi Sport 1.

Ads