Laurențiu Reghecampf, nemulțumit după 3-0 cu UTA: ce l-a deranjat pe antrenorul Universității

Laurenţiu Reghecampf, antrenorul echipei Universitatea Craiova , a criticat jocul din prima repriză al formaţiei sale şi recunoaşte că sunt lucruri de pus la punct în mecanismul echipei pe care o antrenează.

„Avem probleme în anumite momente ale jocului, avem destulă experienţă şi jucători care pot citi jocul foarte bine. Astăzi nu a fost cazul, am jucat foarte prost în prima repriză. Am marcat un gol, e adevărat, dar nu mi-a plăcut. Aştept altceva. Nu ne descurcăm când adversarul se apără organizat. Jucăm foarte lent şi nu reuşim să luăm mingea. Avem momente în care trebuie să ne comportăm mai bine, în special pe contraatacurile adversarilor. Faptul că am marcat trei goluri este un lucru pozitiv. Jucătorii au valoare, dar trebuie să o dovedească, să iasă din zona de confort, trebuie să facem altceva decât ce s-a făcut în trecut, pentru că nu s-a câştigat nimic. Supărat nu sunt, dar mă gândesc cum să aduc soluţii”, a declarat Laurenţiu Reghecampf

Echipa Universitatea Craiova a învins vineri, pe teren propriu, formaţia UTA Arad, scor 3-0, într-un meci din etapa a şasea a Superligii.

