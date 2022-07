Universitatea Craiova - Vlazznia, turul doi Conference League. Oltenii vor să spele rușinea din anii trecuți LIVE 20:30

Meci crucial pentru Universitatea Craiova în turul doi din Conference League.

Oltenii joacă returul cu Vllaznia, astăzi, pentru calificarea în turul trei.

Meciul din Bănie va începe la ora 20:30 și va fi transmis în direct pe Ziare.com și pe Digi Sport 1.

În tur, a fost 1-1.

"Urmează o partidă importantă pentru clubul nostru. Conştientizăm acest lucru, dar abordăm cu încredere manşa retur. Suntem conştienţi de calitatea noastră, dar şi de armele adversarilor. Pentru că i-am simţit săptămâna trecută.

Vreau să ne punem calităţile în valoare. Echipa din Albania are doi atacanţi puternici, de multe ori joacă vertical către ei. Îmi doresc să fim mai eficienţi şi pragmatici pentru că în manşa tur am avut multe ocazii, dar nu am luat deciziile potrivite.

Sper însă că mâine ne vom bucura la final cu suporterii noştri. Îmi doresc ca băieţii să gestioneze foarte bine momentele psihologice ale partidei de mâine seară. Eu nici nu vreau să mă gândesc la ratarea calificării, eu acum sunt foarte concentrat pe lucrurile pe care trebuie să le facem. Vreau să văd personalitate la jucători, motivaţie, determinare şi încredere", a afirmat el.

"Au fost câteva zile grele, nu e uşor la un club ca Universitatea după ce treci printr-o repriză cum am avut noi cu U Cluj în campionat. Dar e important că am tras învăţămintele de rigoare, atât eu, cât şi jucătorii", a spus ntrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Laszlo Balint.

În sezoanele trecute, Universitatea Craiova a fost eliminată din Europa de echipe necunoscute ca Laci si Lokomotiv Tbilisi.

În cazul în care vor trece de Vlazznia, oltenii vor juca cu Zorya Lugansk, din Ucraina.

