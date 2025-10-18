Victorie cu scandal pentru U Craiova în Superliga. Gestul făcut de vedeta Baiaram

Victorie cu scandal pentru U Craiova în Superliga. Gestul făcut de vedeta Baiaram
U Craiova a câștigat cu Slobozia FOTO FB Superliga

Echipa Universitatea Craiova a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Unirea Slobozia, în etapa a 13-a din Superliga.

Într-un meci intens şi în care craiovenii au suferit, ialomiţenii au rămas în zece, din minutul 34, după ce Antoche l-a lovit pe Romanchuk, iar VAR-ul a reacţionat. Imediat, Baiaram a deschis scorul, în minutul 35, pentru ca gazdele să mai treacă de două ori pe lângă gol, prin Florin Ştefan, în minutul 45+1, şi Baiaram, în minutul 45+7.

După ce a deschis scorul, Baiaram s-a dus în fața suporterilor și le-a făcut un semn la gură și la obraz, cerându-le să nu-l mai huiduie.

Oaspeţii au egalat în minutul 61 prin Papeau, care a şutat superb de la maginea careului. Acelaşi Papeau a fost în faţa golului şi trei minute mai târziu, când nu l-a putut învinge pe Isenko, din apropiere, iar craiovenii au preluat conducerea după golul lui Mekvabishvili, în minutul 71. Carlos Mora a stabilit scorul final, în minutul 90, şi Universitatea Craiova – Unirea Slobozia a fost 3-1.

Oltenii au venit pe locul secund, cu 27 de puncte, Unirea este pe locul 6, cu 18 puncte.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Ad. Rus, Screciu, Romanchuk – Paradela (Carlos Mora 60), D. Matei, T. Băluţă (Mekvabishvili 68), Houri (Samuel Teles 68), Fl. Ştefan – Nsimba (Al-Hamlawi 60), Baiaram (Etim 78). ANTRENOR: Mirel Rădoi

UNIREA SLOBOZIA: Gurău – Safronov, Al. Dinu, Antoche, Şerbănică (Dragu 67) – Hamdiu (Ed. Florescu 86), Coadă (Jekob Jeno 46), Purece (R. Negru 37) – Afalna, Papeau, Dulcea (Rotund 67). ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

Cartonaşe galbene: Samuel teles 90+3 / Hamdiu 64, R. Negru 90+4

Cartonaş roşu: Marius Antoche (Unirea Slobozia) min. 34

Arbitri: Florin Andrei - Imre Bucsi, Alexandru Vodă

Arbitri VAR: Iulian Dima - Stelian Slabu

