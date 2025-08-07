Universitatea Stanford desființează peste 300 de posturi după tăierile bugetare ale lui Donald Trump. „Măsuri dificile” VIDEO

Prestigioasa Universitate americană Stanford anunţă că desfiinţează peste 360 de posturi, din cauza tăierilor bugetare drastice decise de Guvernul Trump, care a lansat o ofensivă împotriva instituţiilor universitare pe care le consideră prea progresiste, relatează AFP.

Conducerea universităţii a anunţat autorităţile din California, la sfârşitul lui iulie, cu privire la intenţia de a desfiinţa 363 de posturi, potrivit unor documente oficiale, pe care AFP scrie că le-a consultat.

Ea este ultima mare universitate americană dintr-o serie care face concedieri din cauza deciziilor Casei Albe, după Harvard, Columbia sau Johns Hopkins.

Aceste ”măsuri dificile” au fost motivate de un ”context bugetar dificil, larg influenţat de către schimbări ale politicii federale care afectează învăţământul superior”, anunţă președintele şi decana Stanford într-o notă adresată personalului şi studenţilor, publicată pe site-ul universităţii.

Stanford University announced they will lay off more than 300 employees this fall. University leaders say they "face significant budget consequences from federal policy changes and those changes will cost Stanford $140 million." Economic experts say as troubling as these layoffs… pic.twitter.com/l4PC3Zd1qO — ABC7 News (@abc7newsbayarea) August 6, 2025

După tăieri drastice anunţate de Guvernul lui Donald Trump, universitatea californiană urmează să efectueze o ”reducere de 140 de milioane de dolari ale bugetului său general anul viitor”, anunţă conducerea.

Universitatea Stanford avea în 2025 peste 18.000 de angajaţi, potrivit site-ului universităţii.

Donald Trump şi-a multiplicat, după ce s-a întors la Casa Albă, în ianuarie, anunţurile şocante împotriva comunităţii universitare, între altele tăieri bugetare brutale ale finanţărilor cercetării, cenzurarea anumitor subiecte.

Din cauza acestei situaţii, un număr tot mai mare de studenţi, cercetători şi profesori intenţionează să părăsească Statele Unite.

Alte state, inclusiv Franţa, speră să beneficieze de pe urma acestei ”scurgeri” de creiere, deschizându-le uşa universităţilor lor.

