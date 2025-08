Secretul unui tânăr admis la universități de top: „Trei lucruri făcute de părinții mei încă din copilărie au făcut toată diferența”

Tot mai mulți tineri reușesc să fie admiși la universități de prestigiu din lume, iar în spatele acestor realizări se află ani de muncă, perseverență și sprijin din partea familiilor lor. Deși fiecare parcurs este unic, poveștile lor au adesea în comun curiozitatea, ambiția și capacitatea de a valorifica oportunitățile.

Admiterea la instituții precum Harvard, Yale sau Oxford nu este doar o dovadă a excelenței academice, ci și a caracterului, valorilor și eforturilor constante depuse încă din copilărie.

Un tânăr care a reușit performanța de a fi admis la Harvard, Yale și Princeton a relatat într-un articol publicat de cnbc.com cele trei lucruri pe care le-au făcut părinții săi încă din copilărie.

"Pentru orice elev de liceu, procesul de admitere la facultate este extrem de stresant. Din fericire, în cazul meu, anii întregi de muncă au dat roade.

Am absolvit recent PCTI STEM Academy din Wayne, New Jersey. În această primăvară, am fost acceptat la 10 dintre cele mai bune 25 de universități din SUA, inclusiv Harvard, Yale, Princeton, Columbia și University of Pennsylvania. În toamnă, voi începe studiile la Harvard University."

Ce a făcut diferența?

"Totul a început cu mult înainte de liceu, prin modul în care părinții mei m-au crescut. Nu ne permiteam consultanți educaționali sau programe de pregătire costisitoare, așa că părinții mei s-au concentrat pe rutine simple și constante, care au pus bazele succesului meu", a subliniat acesta.

1. "Mi-au insuflat importanța somnului, alimentației și sănătății"

"Studiile arată constant că somnul de calitate și alimentația echilibrată duc la performanțe academice mai bune. Părinții mei au luat acest lucru foarte în serios.

Pentru a mă asigura că dormeam suficient, tatăl meu se trezea devreme ca să mă ducă cu mașina la școală înainte de a merge la muncă — ceea ce îmi oferea o oră în plus de somn față de mersul cu autobuzul.

Mama mea se trezea și ea cu mult înainte de răsărit, uneori chiar la 4:30 dimineața, ca să-mi pregătească un mic dejun nutritiv — de obicei câteva ouă, o sursă de proteine și pâine prăjită cu usturoi.

De asemenea, își organizau programul în așa fel încât să nu ajung niciodată acasă singur. Când ieșeam de la școală, erau deja acasă."

2. "M-au încurajat să explorez oportunități"

"În cartea „Outliers” de Malcolm Gladwell, se spune că succesul nu ține doar de talent și muncă, ci și de găsirea oportunităților prin care să ne dezvoltăm pasiunile. Acest mesaj a rămas cu mine.

La începutul liceului, eram prea concentrat pe rezultate academice. Părinții mei m-au încurajat să mă implic în cluburi școlare. Dacă nu-mi plăcea ceva, nu trebuia să continui.

Fiind imigranți, părinții mei nu au avut acces la activități extracurriculare, așa că mi-au reamintit cât de norocos sunt să am această șansă.

Am devenit unul dintre cei mai implicați elevi din districtul meu și, spre surprinderea mea, m-am distrat enorm. Am participat la:

Robotică

Viitorii Lideri în Afaceri ai Americii (Future Business Leaders of America)

Abilități USA

Am lucrat și la proiecte reale de inginerie, cum ar fi optimizarea modelelor matematice pentru inițiative ale școlii.

Cea mai mare realizare?

Am condus o echipă NASA HUNCH care a proiectat un rover lunar capabil să reziste terenului aspru de pe Lună. Am fost invitați să ne prezentăm proiectul la Johnson Space Center din Houston, direct în fața inginerilor și astronauților NASA.

Părinții mei m-au învățat că poți deveni talentat prin dezvoltarea de abilități, dar ai nevoie de oportunități ca să pui acel talent în practică."

3. "M-au crescut cu principii puternice și un sens al scopului"

"Părinții mei, care au emigrat în SUA fără o educație formală americană, m-au învățat că succesul înseamnă mai mult decât note bune. E vorba și de caracter.

Mi-au insuflat valori inspirate din credința noastră islamică:

curiozitate față de lume,

onestitate,

recunoștință,

perseverență.

Credința noastră ne încurajează să observăm și să apreciem frumusețea lumii — lucru care m-a făcut să mă îndrăgostesc de știință.

Aceste valori m-au ghidat în tot ce am făcut: de la modul în care am învățat, până la relațiile cu profesorii și colegii.

Când a venit momentul să cer recomandări, profesorii mei nu au scris doar despre notele mele, ci și despre cine sunt eu ca persoană — și asta se datorează educației oferite de părinții mei.

Ce contează cel mai mult pentru mine?

Să dau înapoi. Părinților mei, comunității, tuturor celor care m-au ajutat pe drum.

Cred că asta este modalitatea prin care pot valorifica cu adevărat educația de la Harvard", a relatat acesta pentru cnbc.com.

