Universități din 12 țări europene vin la București să recruteze liceeni români. Ofertă generoasă de studii gratuite și burse

Autor: Daniel Groza
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 12:34
292 citiri
Universitățile vin cu oferte tentante FOTO Pixabay

Mii de liceeni și studenți români vor putea afla direct de la reprezentanții universităților europene cum pot studia gratuit sau cu burse consistente în străinătate, la The International University Fair, cel mai mare târg educațional din Europa de Sud-Est, care are loc în acest weekend la Sala Palatului din București.

Instituții de învățământ din 12 țări europene își vor prezenta ofertele educaționale la The International University Fair care va avea loc sâmbătă și duminică la Sala Palatului din București.

Astfel, absolvenții de liceu din România pot începe facultatea în Europa fără taxe de școlarizare, cu burse care acoperă costurile lunare de trai, precizează organizatorii evenimentului într-un comunicat remis joi, 2 octombrie.

Mii de programe și burse de peste 800 de euro

Instituțiile prezente la târg vor oferi 5.000 de programe din toate domeniile de studiu și burse de peste 800 de euro.

"Aflat la ediția cu numărul 35, IUF - The International University Fair, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, reunește universități din peste 12 țări europene, printre care Germania, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Olanda, Belgia, Italia, Elveția și Grecia", menționează sursa citată.

Potrivit DataPandas Education Rankings 2025, Germania, Danemarca și Finlanda se află în top 6 mondial la capitolul performanță academică.

Totodată, în Germania, universitățile publice nu percep taxe de școlarizare pentru cetățenii UE. Studenții pot beneficia de sprijin financiar lunar prin programul BAfoG, în funcție de veniturile familiei.

În Danemarca, educația este gratuită pentru studenții europeni, iar tinerii care lucrează part-time pot primi până la 884 euro pe lună prin programul SU.

Și în Finlanda învățământul superior public este gratuit. Astfel, tinerii români au acces la unul dintre cele mai performante sisteme educaționale din Europa, recunoscut pentru inovație și orientare practică.

La IUF - The International University Fair, liceenii și studenții discută direct cu reprezentanții universităților și descoperă ce programe de studiu și burse li se potrivesc. Echipele de consilieri educaționali prezente la eveniment îi ajută să își construiască traseul academic, de la alegerea destinației de studiu până la identificarea opțiunilor de finanțare.

În această toamnă, The International University Fair are loc în trei mari centre universitare:

* București - 4 - 5 octombrie, Sala Palatului;

* Cluj-Napoca - 6 octombrie, Grand Hotel Napoca;

* Iași - 8 octombrie, Palas Congress Hall.

