Cele două universități din România incluse în top 1000 Times Higher Education 2023

ASE București și Universitatea de Medicină "Iuliu Hațieganu" din Cluj Napoca sunt singurele universități românești din top 1000, în clasamentul Times Higher Education 2023.

Topul global este condus, anul acesta, de Universitatea din Oxford, Universitatea Harvard și Universitatea din Cambridge.

UMF “Iuliu Hațieganu”, în top

"UMF Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca este listată pentru a patra oară în acest clasament și ne bucurăm să constatăm că ne menținem pe aceeași poziție fruntașă în topul universităților din România și că ne situăm printre primele 1000 cele mai bune instituții de învățământ superior din lume.

Chiar dacă numărul universităților incluse în acest ranking a crescut de la an la an, cu 140 doar în ultimul an, universitatea noastră a reușit să se mențină pe aceeași poziție, cu un scor general crescut.

Pe lângă prestigiul câștigat, o astfel de recunoaștere internațională reprezintă o oportunitate extraordinară de a dezvolta noi proiecte, în special în domeniul cercetării, precum și programe educaționale avansate, ce vor duce la creșterea valorii universității noastre", a declarat rectorul universității Anca Dana Buzoianu.

Ce este World University Rankings

World University Rankings este cel mai mare și divers clasament internațional din domeniul academic, care reunește 1.799 de universități de elită din 104 țări și regiuni.

Topul se bazează pe 13 indicatori, care măsoară performanța unei instituții în cinci domenii: predare, cercetare, citări, venituri din transferul de cunoștințe și perspective internaționale.

Cele mai bune universități din lume

Conform THE World University Ranking 2023, cele mai bune universități din lume sunt:

1. University of Oxford

2. Harvard University

3. University of Cambridge

3. Stanford University

5. Massachusetts Institute of Technology

6. California Institute of Technology

7. Princeton University

8. University of California, Berkeley

9. Yale University

10. Imperial College London

Ce indicatori sunt luați în calcul

Clasamentul este bazat pe 13 indicatori de performanță grupați în mai multe categorii: predare, cercetare/citări, transfer de cunoștințe și perspectivă internațională.

Ponderea acestor zone, potrivit metodologiei anunțate:

- Predare (cu indicatori precum reputația, raportul studenți-personal, veniturile instituționale) – 30%

- Cercetare (cu 3 indicatori – reputația, veniturile din cercetare, productivitatea în cercetare) – 30%

- Citări (influența cercetării) – 30%

- Perspectiva internațională (ponderea studenților internaționali, cea a profesorilor internaționali, colaborarea internațională) – 7,5%

- Transferul de cunoștințe – 2,5%

