Celebrul traseist Picu Apostol Roman va candida pentru Primaria Galati. Politicianul a afirmat ca Iohannis a vrut sa incendieze clubul Bamboo ca o "repetitie la Colectiv"

Eugen Durbaca, actual senator PPU (SL)

Marius Stan, in prezent candidat la Primaria Galati din partea Pro Romania

Picu Roman, afis campanie electorala 2020

"Romania este o tanara frumoasa care umbla goala pe strada si toti golanii vor sa o plesneasca peste fund", este una dintre cele mai cunoscute afirmatii facute viceprimarul Roman Apostol Picu.Cariera politica a inceput in iunie 2004, cand Picu Apostol Roman, a devenit consilier local PUR, devenit ulterior PC, al treilea pe lista, dupa liderii Eugen Durbaca si Bogdan Ciuca.In 2004 in declaratia sa de avere a trecut un apartament de 50 mp, dobandit in 1986, si un Oltcit fabricat in '93 si dobandit patru ani mai tarziu.In iunie 2005, alesii locali au aprobat concesionarea fara licitatie publica, pe 40 de ani, a terenului de 67,12 mp de pe strada Oltului nr. 9, bloc E11, unde Picu Roman voia sa-si extinda spatiului comercial.In martie 2006, Picu Roman isi incheia declaratia de avere cu mesajul: "In atentia tuturor: Pe baza statului roman se moare de foame. Noroc ca toate rudele mele apropiate lucreaza in strainatate", marturie plasata sub veniturile politicianului de doua ori bugetar: 8.400 de lei - indemnizatie de consilier si salariul de director - 8.699 de lei.Eugen Durbaca, cel care l-a sustinut pe Picu Roman, a fost de doua ori primar al Galatiului, apoi consilier local, pe urma presedinte al Consiliului Judetului (CJ) Galati, ulterior vicepresedinte al CJ, mai apoi senator. In 28 de ani de politica postdecembrista, Durbaca a trecut pe la Partidul Democrat Agrar din Romania, PDSR, APR-ul lui Melescanu, PC, ALDE , PRO Romania si acum este in PP-USL, tot alaturi de Melescanu.In 2007, Eugen Durbaca il lansa candidat al filialei galatene la alegerile europarlamentare, locul sapte pe lista: "Picu Roman intruneste toate conditiile de a ne reprezenta asa cum trebuie in PE. Este pregatit, licentiat in drept, stie o limba straina"In 2009, acelasi Durbaca explica de ce nu-l poate desemna din nou eurocandidat: "Pe Picu Roman nu pot sa-l pun pentru ca nu stie o limba straina."Picu Roman a fost dat afara din PC dupa ce a facut scandal ca nu primea functiile pe care considera ca le merita (avusese deja doua mandate de consilier local si ocupase functia de director la Administrarea Domeniului Public al CJ, dar doreau un loc pe listele de parlamentari).Marius Stan este un fost fotbalist roman si fostul presedinte al FC Otelul Galati. Pe langa experienta de fotbalist a mai fost presedintele echipelor Dunarea Galati, AFC Rocar Bucuresti, FC Vaslui (a fost unul din fondatori) si Politehnica Iasi (care in mandatul sau a promovat in Liga I.A candidat la alegerile locale din 2008 din partea PNL pentru postul de primar al Galatiului, pe care il obtine abia in 2012, cand candideaza pe listele USL.In martie 2013, pe vremea cand Marius Stan era primar, Picu Roman era membru al PPDD. Roman a facut atunci un pact cu Marius Stan, care trecuse de la PNL la UNPR si avea anevoie de o noua majoritatea in CL.Asa se face ca Picu Roman intra in paine ca director la Cantina de Ajutor Social, sustinut de primarul Marius Stan. ulterior. Astfel, devine cunoscut la Galati sub apelativul de "Picu Polonicu", porecla avand legatura evidenta cu perioada de circa patru ani in carea acesta a ocupat functia de sef al cantinei de ajutor social din oras.In 2016 Marius Stan devine consilier local si candideaza si pentru o functie la Senat din partea PMP, pe care insa nu o castiga.Pe Stan, Picu Roman avea sa-l tradeze de doua ori in 2016: o data cand s-a abtinut la validarea mandatului de consilier local pe care Stan l-a castigat si a doua oara cand a cerut constatarea incetarii mandatului acestuia, deoarece candidase la Senat din partea PMP.Din partea UNPR Picu castiga mandatul de viceprimar al Galatiului, pe care il detine si in prezent.Liderii PNL din teritoriu au incercat sa il demita in repetate randuri dupa o serie de declaratii controversate.In 2018, de exemplu, Picu Roman a spus ca turistii evita orasul pentru ca nu gasesc " droguri , sex si pacanele", adica pe ce se bazeaza turismul, in viziunea lor."Cine nu vrea sa inteleaga ca trecand prin bucata asta de Dunare este o bucata de indumnezeire si merg spre alte zone e treaba lor!".In 2017 Picu Roman a postat un video in care il acuza pe Iohannis ca stie de niste "laboratoarele unde se pregatesc crime infioratoare impotriva tinerilor romani""Iesirea Presedintelui Iohannis in piata, in fata unui grup de - sau in fruntea unui grup - de tineri, chemati de pe nu stiu unde, pe suportul acesta foarte subtire al unor fundatii sau asociatii platite cu bani din strainatate, ma face sa cred ca acest club, Bamboo, trebuia sa fie o repetitie la clubul Colectiv ", afirma Picu Roman.Mai mult decat atat, viceprimarul lasa sa se inteleaga ca la Bamboo a fost o tentativa de crima cu premeditare:"Trebuia sa se lase cu victime . Asta este convingerea mea si convingerea mai multor prieteni si cetateni din municipiul Galati. De data asta nu le-a iesit. De data aceasta Dumnezeu a avut grija de tinerii acestia si nu i-a lasat sa piara in flacari. De data aceasta Dumnezeu a avut grija de familia acestor tineri si a ocrotit poporul roman prin faptul ca si-a intins mantia ocrotitoare fata de acei tineri care erau la momentul acela in club, in mijlocul unui iad de flacari care inconjura acest club din toate partile".Desi Picu Roman nu se uita inapoi, s-a intors la colegul sau Durbaca si au intrat impreuna in PPU (SL), partidul fondat de Dan Voiculescu Potrivit acestuia, PPU (SL) Galati va desfasura o campanie electorala curata, fara atacuri la persoana, in care sa primeze interesul fata de oameni. El a precizat ca adevarata competitie electorala se va da intre actualul primar PSD Ionut Pucheanu si Roman Apostol Picu.Ciuca a mai spus ca, in numai o luna si jumatate de cand s-a infiintat filiala, 1.100 de persoane s-au inscris in PPU (SL) numai din municipiul Galati, iar in judet au fost infiintate organizatii in jumatate dintre cele 65 de localitati.La randul lui, Roman Apostol Picu, a declarat ca va merge pe principiul continuarii lucrurilor bune care s-au facut acum in municipiul Galati."Vom merge pe continuitate, sa continuam proiectele de dezvolare ale Falezei Dunarii, infrastructurii de cartier, parcarilor supraetajate. Se contureaza o competitie frumoasa intre mine si actualul primar. Semintele discordiei nu au ce cauta in campania mea. Voi fi un primar al tuturor, un primar cu usile deschise", a declarat Roman Apostol Picu.El a precizat ca 17 august isi va depune candidatura la BEJ, moment in care va demisiona din UNPR si se va inscrie in PPU (SL).