Cu cine se va alia UNPR sa treaca de alegeri: Deschisi la orice colaborare, dar asta e principala optiune

Vicepresedintele UNPR, senatorul Serban Mihailescu, considera ca formatiunea politica pe care o reprezinta ar putea realiza, la alegerile locale de anul viitor, o alianta cu social-democratii. El a declarat ca, desi nu a fost luata nicio decizie, PSD reprezinta "principala optiune".

"Vom fi deschisi la orice colaborare, dar la noi intotdeauna principala optiune ramane PSD. Ramanem un partid pentru Romania, asa cum am spus-o de mai mult timp. Mesajul nostru este foarte clar ca dorim stabilitate politica. Nu vom darama niciodata niciun fel de guvern si ne vom indeplini acest obiectiv", a afirmat Mihailescu.

El a subliniat ca UNPR duce o politica de crestere a numarului de membri, astfel incat la alegerile viitoare sa fie o forta politica majora.

UNPR inghite PP-DD - Oprea sustine ca sunt peste 500.000 de membri

Cristian Preda: Daca UNPR are 500.000 de membri, Ponta e blond si Blaga e varf la Rapid

UNPR este castigatorul migratiei politice de dupa 2012 - si-a triplat numarul de parlamentari

"Apreciez in mod deosebit programul de un milion de membri, care efectiv a dus la o imbunatatire a activitatii in cadrul tuturor organizatiilor locale ale UNPR pentru a aduce din ce in ce mai multi membri", a adaugat Mihailescu.

Ads