Preot care a participat la UNTOLD: "Ce am văzut aici mi-ar plăcea să se întâmple și în bisericile noastre"

Din 2015 și până în prezent s-au dus adevărate dispute între cei care sunt pro și cei care sunt contra cunoscutului festival UNTOLD, din Cluj-Napoca.

Unii se bucură de muzică și distracție în cele patru zile, alții sunt revoltați de „o astfel de strângere fără sens”, gălăgioasă, impură și chiar satanică.

Muzica le spală creierul necopt

Principalii apărători ai argumentelor creștine sunt preoții și teologii, care susțin de fiecare dată că acest festival ar trebui eradicat pentru „a nu mai face cinste celui rău, că deja s-au dus destule suflete în focurile iadului”.

„Tinerii care intră acolo nu au habar înspre ce se duc. Mințile le sunt luate, muzica le spală creierul necopt, îi transformă în slujitori ai celui necurat, îi face să consume droguri și băutură alcoolică peste măsură, îi îndeamnă la ură, la urâțenie, la destrăbălare nefirească. Părinți nu vă lăsați copii să se ducă spre pierzanie”, a declarat public un preot acum câteva zile, în toiul festivalului, scrie stiridecluj.ro.

Preotul care a participat anul acesta la festival

Un preot în vârstă de 47 de ani, care slujește într-o parohie mică din județul Cluj, și care a ales să-și păstreze anonimatul, a relatat experiența lui după ce a fost prezent la festival.

Ads

„Sunt preot de mai bine de 25 de ani, iar în tot acest timp am trecut prin nenumărate experiențe duhovnicești, care mai de care mai cutremurătoare, dar vă zic sincer că participarea la UNTOLD a fost pe departe cea mai inofensivă experiență duhovnicească la care am participat. De ce îi spun experiență duhovnicească? Pentru că m-am dus cu scopul de a-mi deschide sufletul într-un loc în care majoritatea colegilor mei n-ar păși niciodată pentru simplu fapt că sunt convinși că aici clocotește pământul de răutate și satanism. Ei bine, dragii mei, nu, nu clocotește nici pământul și nu arde nici aerul”, a spus preotul ordotox.

„Bucurie sinceră, venită din ceruri”

„M-am lăsat convins de copilul meu să-l însoțesc la acest festival. Nu am fost niciodată contra acestor tipuri de adunări, dar nici nu m-am considerat vreodată fan, în plus, mă gândeam ‘ce să caute un preot acolo’. Până la urmă m-am dus. Am ajuns în fața intrării și cu mâna pe inimă vă spun că am fost uluit de bucuria împărtășită de toți cei care s-au adunat acolo. Bucurie sinceră, venită din ceruri.

Ads

Am simțit că acolo toți sunt prieteni deși nu se cunosc între ei, căci toți au un scop comun, de a se simți bine alături de muzicienii pe care îi apreciază de ani de zile. Și după ce am simțit și văzut bucuria pură, m-am gândit ‘unde stă cel rău, unde e ura și diavolismu, poate mai înăuntru, că aici nu văd nimic’”, a mai spus acesta.

„Am stat apoi alături de fiul meu câteva ore prin parcul central, pe care nu l-am văzut niciodată atât de colorat și de plin de viață. Și mă tot întrebam, de unde oare, cei care nu au pășit niciodată într-un astfel de loc, au tras concluzia că aici se întâmplă lucruri necurate? Bună întrebare, nu? Oameni buni, vă spun eu, că am fost, nu se întâmplă nimic spurcat aici, iar etichetele puse de voi fără vreun pic de scrupule vin exact de acolo de unde îi acuzați pe tinerii festivalieri că promovează, din ură!”, a mai declarat preotul.

„Ne sunt străine aceste sentimente”

„Mi-a spus un prieten teolog înainte să ajung la festival că se așteaptă să mă întorc cu o experiență urâtă, schimonosită de diavoli, iar astfel îi voi susține părerea pe care și-a expus-o ani de-a rândul, cu privire la acest festival.

Ads

Scumpul meu, m-am întors și sunt gata să stau în fața ta și să îți spun: te-ai înșelat! Ce am văzut aici mi-ar plăcea să văd și în bisericile noastre. Tineri, zeci, sute de tineri care nu se cunosc dar se iubesc. Nici nu știi cât de mulți 'te rog frumos', 'mulțumesc', 'cu plăcere', 'scuză-mă', 'te iubesc' am auzit în câteva minute în cadrul festivalului.

Când auzi în biserică atâta 'te iubesc', când? Ce eu nu am auzit de mult, dragul meu, și mi-e dor, și mi-ar plăcea să stau cu tinerii bisericii noastre și să împărtășesc asta cu ei. Problema e că noi nu le vedem, aceste mici bucurii, aceste mici sentimente pe care ei le simt și le îmbrățișează, nouă ne sunt străine și nu le vedem, căci suntem prea orbi”, a mai declarat preotul.

„UNTOLD este despre bucurie, prietenie, unitate și incluziune”

„După această experiență, dragii mei colegi, preoți, teologi, vă spun din suflet: nu mai judecați! Călcați pe pământul pe care îl credeți de lavă și veți vedea că acolo răsar flori, respirați aerul pe care îl credeți de foc și veți vedea că e răcoros, lăsați ura deoparte, căci uscături sunt peste tot, dar noi trebuie să vedem frumosul și să-l înmulțim, nu să ne concentrăm doar pe urât. Vă rog, data viitoare când vreți să mai spuneți o răutate despre copiii frumoși care merg la UNTOLD, tăceți! Mergeți, apoi, și vedeți că UNTOLD este despre bucurie, prietenie, unitate și incluziune”, a încheiat preotul.