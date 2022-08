Festivalul Untold 2022 și-a deschis porțile joi, 4 august, pentru sutele de mii de petrecăreți, mulți din străinătate care abia au așteptat acest eveniment. Vor fi multe surprize și premiere, iar atmosfera se anunță una electrizantă.

Sunt oameni de toate vârstele, iar tinerii așteaptă show -urile de lumini și artificii.

Timp de patru zile la Cluj vor cânta peste 200 de artiști naționali și internaționali.

Pe rețelele de socializare au apărut deja imagini cu cei mai iubiți cântăreți români și străini. Fiecare a vrut să marcheze prima zi de UNTOLD.

Irina Rimes a postat pe TikTok un video.

Și INNA a pus imagini cu apariția ei pe scenă.

Cu bebelușul la UNTOLD

O mămică s-am afișat la Untold 2022 cu copilul ei de câteva luni. Pentru că va fi gălăgie mare, femeia i-a pus micuțului o pereche de căști, scrie stiridecluj.ro.

”Nimic nu mă oprește să fiu la Untold. Cu aceste căști va fi protejat, iar eu pot să mă distrez”, a spus mămica.

Un tânăr și-a scos la închiriere balconul

Un tânăr a scos la „închiriere” un „loc” pentru festivalierii UNTOLD și anume balconul, scrie ziar de cluj.ro.

Tânărul a reușit să stârnească amuzament pe rețelele de socializare, după ce a postat un anunț de închiriere a balcolului, pe perioada festivalului Untold 2022. Prețul: 240 de euro.

”De închiriat pe perioada Untold 4-8 august, preț 240 euro”, se arată în anunțul de pe Facebook. În plus, le-a arătat utilizatorilor și o imagine cu „locul” în care „norocosul” va dormi: fix pe balcon, „amenajat” cu… o saltea și câteva perne, informează cancan.ro.

Ce se va întâmpla la UNTOLD 2022

”Universul magic UNTOLD și-a deschis porțile pentru cel de-al șaptelea capitol, între 4 și 7 august, cu o ceremonie oficială de deschidere pe Cluj-Arena care va marca o premieră pentru România: un show unic al germanului Claptone. Artistul va fi înconjurat de 100 de dansatori și animatori, într-un spectacol de bal mascat, și mii de măști vor fi oferite fanilor.

O experiență exclusivistă, în care fanii sunt invitați să combine realul cu imaginarul și să intre într-un nou univers. ”Temple of Lúna” este tema UNTOLD 2022 și va fi prezentată pe mainstage, prin decorul special, luminile fascinante, conținutul video și momente unice.

Ceremonia de deschidere este prezentată de STEP APP, unul dintre partenerii festivalului.

Participanții UNTOLD vor fi așteptați de personaje fantastice, acrobați internaționali, animatori, majorete, dansatori veniți din România, Franța, Olanda, Marea Britanie, Germania sau Ucraina, parade și spectacole cu foc sau leduri și multe alte surprize.

Un uriaș tărâm al bucuriei, de peste 235.000 de metri pătrați, în care acrobații pe picioroange, care poartă costume desprinse parcă dintr-o altă lume, vor aduce Luna mai aproape de Pământ și vor fi ajutoarele Vrăjitorului, ocrotitorul festivalului. Trupele Golden Trees (România), Flying Traveler (Germania), Fantasy Trees (Olanda), White World (Franța), Hummingbirds, Light Balance (Ucraina) și Red Priestesses (Marea Britanie) vor defila în cele 4 zile și 4 nopți de magie.

Organizatorii UNTOLD au pregătit și o serie de activări, cu zone de relaxare, de mâncare și băuturi, o replică reală a unui celebru lanț de restaurante va fi disponibilă în festival, sesiuni de make-up, studio de tatuaje, experiențe VR, scene și workshop-uri tematice sau walking act-uri cu membrii White Walkers (România), Magic Puppet, The Alchimist, Bubble Emilia sau Sun, Nature, White Queen, Queen of Hearts.

De la petreceri tematice la experiențe unice realizate în colaborare cu partenerii festivalului, precum sesiuni de meet & greet, serviciu de food delivery direct în festival, pentru a nu rata niciunul dintre artiștii favoriți, totul este pregătit pentru a transforma zilele de festival în momente memorabile.

Arta modernă întâlnește tehnologia blockchain pe mainstage-ul festivalului UNTOLD, cu un moment care oferă mixul perfect între un producător talentat, una dintre cele mai cunoscute artiste din cultura mainstream și folclorul vibrant românesc.

Pe 4 august, Strămoși, prima serie românească NFT, prezintă pe Cluj-Arena: David Ciente, Irina Rimes și Surorile Osoianu.

Aflat în premieră la UNTOLD, brand-ul ceh Kozel lansează o invitație pentru participanții la festival, un moment live pe mainstage cu band-ul Damian & Brothers.

Copacii din Parcul Central va fi teritoriul acrobațiilor și a spectacolelor la înălțime. Jongleriile cu foc și leduri colorate sunt la rândul lor de nelipsit. În fiecare seară de festival, trupa Amaris Agni, cu adevărați magicieni ai focului, va face show-uri live combinate cu o serie de coregrafii impresionante și va colora întunericul cu mișcări uimitoare de dans, puse în lumină de leduri.

Fanii se vor încărca cu energie bună alături de echipa de cheerleading Knights of Transyvania CCS Cluj-Napoca.

Tot pe 4 august toți artiștii și acrobații vor face o paradă veselă și plină de culoare în tot perimetrul festivalului UNTOLD până la mainstage.

Toate aceste experiențe pot fi admirate de sus, din roata fantastică înaltă de 30 de metri, care oferă o panoramă impresionantă asupra universului UNTOLD, precum și asupra orașului Cluj-Napoca. Fanii pot trăi momente speciale și în caruselul veseliei și al copilăriei.

Colțul designerilor români la UNTOLD

Și în acest an, cei mai apreciați designer români își dau întâlnire la festivalul UNTOLD. La Designers’ Nest, fanii pot găsi haine, colecții capsulă, încălțăminte, bijuterii și accesorii realizate de peste 30 de designeri români.

În zona de fashion, fanii festivalului pot afla ce le prezic astrele de la binecunoscutul Mercur Retrograd, dar pot afla și secretele unei poze de instagram de la unul dintre cei mai renumiți fotografi de la noi, The Storyalist.

La cornerul RetroFuture, Alina Ceușan își asteaptă fanii vineri și sâmbătă.

Tot în Designers’ Nest, fanii festivalului pot găsi, în premieră, colecția specială UNTAMED creată de echipa UNTOLD.

Ceremonia de închidere pe mainstage va fi realizată de Lost Frequencies, duminică, 7 august. DJ-ul și producătorul belgian va avea un show special însoțit de artificii și lasere ce vor umple cerul. Scena principală va fi închisă luni dimineață de Tujamo.

Cei care vor dori să continue petrecerea se pot muta la scena Galaxy, unde Fehrplay va închide festivalul cu un show special, cu producții video din metaverse”, au transmis organizatorii UNTOLD printr-un comunicat de presă.

Programul Festivalului UNTOLD 2022

Joi, 4 august

Mainstage: Above & Beyond, Claptone, Manuel Riva, Morten, Partydul KISS FM, Steve Aoki, Vini Vici

Galaxy: Djeff, Jamie Jones B2B Loco Dice, Mahony, Raresh

Alchemy: Groove Hustlaz – Aldaris & S-T-PHAN, Macanache, Malaa, Marko Glass Ft. Bvcovia, Noisia (DJ Set), Paraziții, Șuie Paparude

Daydreaming: Armen Miran & Hraach, Audiofly,Caleesi & Sarah Kreis, Damian Lazarus, Lazare Hoche, Nick Varon, Refrakt, Sesiune

Time: Adrian Șaguna B2B Mihai V, Arias, Cotoraci B2B Kaisser, Digitalove, DJ Andi, Maestros Del Ritmo – John Trend& Jay KO, Marius Onuc B2B Just 2, Mike Kross B2B Kataa, Paul Damixie, Plastik Funk

Fortune: Bogdan Vix & Claudiu Adam, Darren Porter, Marco V, Markus Schulz, Nifra, Talla 2XLC

Vineri, 5 august

Mainstage: Bassjackers, Chico Rose, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Dirty Nano, G-Eazy, Gryffin, Paul Kalkbrenner Live

Galaxy: Amelie Lens, Anfisa Letyago, Maceo Plex, Marcel Fengler, Richie Hawtin

Alchemy: AlbertNBN, Azteca, Deliric x Silent Strike with Muse Orchestra, DJ Snow & Mc Agent, L’Entourloop with N’Zeng, Troy Berkley & Blabbermouf, Nane, Rava, Sub Focus B2B Wilkinson Ft. ID & Ad-Apt

Daydreaming: Dizharmonia, Djeff, Hot Oasis, Kozo, Mira & Chris Schwarzwalder, Raresh, Sebastien Leger Modular Live Show, Seen Vybe

Time: Albin Kaczka, Andi Moisescu, Andre Rizo, Andreea Esca & Otravă, Andrew Maze B2B Adrian Funk, CDJ Cristian-Daniel, Cucugram B2B Deny, Ferreck Dawn, Kasia, Kristian Nairn, Maryo, Moonsound

Fortune: Aly & Fila, Drym, Nikolauss & Starpicker, Paul Denton, Sean Tyas, The Thrillseekers Pres. Hydra

Sâmbătă, 6 august

Mainstage: Alok, David Guetta, Kungs, Kygo, Major Lazer Soundsystem, Oliver Heldens

Galaxy: Ann Clue, Boris Brejcha, Mathame, Paco Osuna, Reinier Zonneveld Live

Alchemy: Borgore, Connect-R & Johny Romano, El Nino, Grasu XXL & Guess Who, Killa Fonic, Netsky, YNY Sebi, ZO

Daydreaming: Angel, Camilo Franco, Dave Andres, Maga, Matthew Dekay B2B Yokoo, Mihai Popoviciu, Nico Stojan, Pablo Fierro, Persic

Time: Alex Kennon, Chris Hype, DJ Dark & Mentol, Jack Orange B2B Will Johnston, Korolova, Matt, Maya, Nusha, Rosario Internullo, Vali Bărbulescu B2B Lucian Bărbulescu

Fortune: Andrew Rayel, Giuseppe Ottaviani, Jody Wisternoff, Men-D, Ruben De Ronde, Xijaro & Pitch

Duminică, 7 august

Mainstage: Anne-Marie, ATB, Hardwell, J Balvin, Lost Frequencies, Pascal Junior, Tim Hox, Tujamo

Galaxy: Coeus, Kevin De Vries, Stephan Bodzin Live, Tale of Us

Alchemy: Arkanian x Azrael Golden x Zannidache, Culese din Cartier, DJ Shiver, Dub FX & Woodnote, Ian

Daydreaming: Akos, Bross, Day Dreamers (Marwan, Woodnote, Dub FX), Hernan Cattaneo B2B Nick Warren, Jan Blomqvist, Marwan, Paax (Tulum), Pandhora Live, Paul Soll (Live Act)

Time: Adrian Eftimie & Optick, Alb Who B2B Andrew Dum, Anna Tur, Fehrplay, Hiddn, No Idea, Noel Holler B2B Toby Romeo, Raldum, S.A.L. Suzuki, Simina Grigoriu, Steff Da Campo

Fortune: ATB, Daxson, Emma Hewitt, Ferry Corsten Pres. Gouryella, Jorn Van Deynhoven, Roman Messer, Suncatcher & Exolight, The Wlt

UNTOLD este unul dintre cele mai mari festivaluri din lume și în 2022 a fost plasat pe locul 5 în top festivaluri mondiale, potrivit companiei Viberate. A șaptea ediție are loc între 4 și 7 august, în Cluj-Napoca. Festivalul și-a deschis porțile joi, de la 14:00.

