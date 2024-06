UNTOLD intră în Top 3 cele mai mari festivaluri din lume, după Tomorrowland și EDC Las Vegas

Festivalul UNTOLD a devansat festivaluri cu zeci de ani de tradiție precum Glastonbury, Coachella, Burning Man și ULTRA Music.

Festivalul UNTOLD marchează, în 2024, o urcare spectaculoasă de trei poziții în singurul clasament anul dedicat industriei de evenimente. Astfel, festivalul organizat la Cluj-Napoca ocupă locul 3 în topul celor mai mari festivaluri din lume, după Tomorrowland și EDC Las Vegas și a devansat festivaluri cu zeci de ani de tradiție precum Glastonbury, Coachella, Burning Man și ULTRA Music.

Realizat de publicația britanică DJ Mag, Top 100 Festivals evaluează cele mai mari 100 de festivaluri din întreaga lume. Clasamentul este construit pe baza voturilor primite din partea fanilor de festival și reflectă atât popularitatea, cât și impactul pe care îl au aceste evenimente.

În 2024, festivalul UNTOLD, ajuns la a 9-a ediție, a reușit să se poziționeze ca unul dintre cele mai importante evenimente muzicale internaționale. Aflat acum în compania selectă a marilor festivaluri precum Tomorrowland din Belgia și EDC (Las Vegas), festivalul continuă să atragă artiști și DJ de top.

Locul 2 în Europa alături de Tomorrowland

La ediția din 2023 a festivalului UNTOLD au participat peste 420.000 de fani din toată lumea.

Pentru cea de-a 9-a ediție creatorii UNTOLD pregătesc fanilor o nouă experiență alături de cele mai mari nume din industria muzicală: Lenny Kravitz, Sam Smith, Louis Tomlinson, Burna Boy, Tom Grennan și cei mai mari DJ ai lumii: Swedish House Mafia, Martin Garrix, FISHER, Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Carl Cox, Black Coffee, Solumun și mulți alții.

Anul acesta, festivalul va fi organizat în perioada 8-11 august.

NEVERSEA urcă 18 poziții în TOP 100

Și festivalul Neversea – The Queen of Festival a fost votat de fani în Top 100 Festivals. În acest an cel mai mare festival organizat pe o plajă din Europa, Neversea, urcă 18 poziții în clasamentul DJ Mag, unde ocupă locul 23.

Cea de-a 6-a ediție a festivalului Neversea va avea loc în perioada 4-7 iulie 2024.

