Jafuri în serie la Untold. Patru străini au fost prinși la aeroport cu „prada”, inclusiv lănțișoare de aur smulse de la gât

Patru cetăţeni străini care au venit la Cluj-Napoca pe perioada festivalului Untold 2025 au fost reţinuţi de poliţişti şi sunt cercetaţi pentru furt calificat. Trei dintre ei, o femeie şi doi bărbaţi, au fost prinşi chiar la aeroport, de unde voiau să ia un zbor spre Barcelona, informează IPJ Cluj marţi, 12 august. Printre bunurile furate, s-au găsit şi 18 lănţişoare din metale, care prezentau urme de ruptură, indicând că acestea au fost smulse de la gâtul victimelor.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigaţii Criminale au documentat activitatea infracţională a patru cetăţeni străini, cu vârste cuprinse între 30 şi 46 de ani, bănuiţi de furt calificat, transmite IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, în perioada 7–10 august, cu ocazia unui festival de muzică desfăşurat în Cluj-Napoca, au fost înregistrate 16 sesizări privind furtul unor bijuterii. În acest context, poliţiştii care acţionau în zona festivalului au desfăşurat activităţi informativ-operative pentru identificarea rapidă a persoanelor implicate.

Ca urmare a acestor demersuri, în seara de 10 august, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale au depistat un bărbat de 44 de ani, cetăţean străin, bănuit că ar fi comis mai multe dintre faptele semnalate. Continuând cercetările, s-a stabilit că acesta ar fi acţionat împreună cu alte trei persoane. Astfel, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Ulterior, cu sprijinul poliţiştilor de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca, au fost obţinute informaţii relevante privind deplasările cu avionul ale persoanei în cauză, inclusiv date care au confirmat că aceasta ar fi călătorit în România alături de celelalte trei persoane implicate.

În cursul zilei de 11 august a.c., trei persoane, o femeie de 30 de ani şi doi bărbaţi de 46, respectiv 37 de ani, au fost depistate în terminalul aeroportului, în timp ce se pregăteau să efectueze controlul de securitate pentru îmbarcarea spre Barcelona. Acţiunea a fost desfăşurată de poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Cluj-Napoca, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Cluj-Napoca – Secţia 7.

Persoanele în cauză au fost conduse la sediul Poliţiei Transporturi Aeriene, pentru controlul corporal şi verificarea bagajelor.

Asupra acestora au fost descoperite mai multe bunuri, printre care 18 lănţişoare din metale preţioase ce prezentau urme de rupere, parfumuri, cartuşe de ţigarete, pachete de cafea, precum şi alte bunuri.

În urma probatoriului administrat, şi faţă de cele trei persoane a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.

